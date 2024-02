Timothée Chalamet sabe más de México (y de su futbol) de lo que imaginábamos

El elenco de 'Duna: Parte 2' brilla en la CDMX

Además, Timmy, como le dicen sus fans de cariño, tiene muy presentes a algunos de los grandes ídolos del futbol nacional.

¿Quién es para mí Timothée Chalamet?, sencillo. El mejor actor americano-francés que se ha parido. Un actor que el único idioma que sabe es el de la verdad. ¿Ocupas un actor que te haga ganar un Oscar?, ya sabes a quién acudir.



Timothée Chalamet siempre en mi película. pic.twitter.com/HB3iYIuL0F — MAG (@migangelgarzam) February 7, 2024

“Rafa Márquez, porque jugó para el New York Red Bull, pero también Ochoa que jugó mucho en Francia y Chicharito”, enlistó el actor de Call me by your name y Wonka, quien estuvo la noche del miércoles en el Auditorio Nacional, acompañado en el evento por sus coestrellas.

El director y el elenco de 'Duna: Parte 2' en la Ciudad de México (Carlos Tischler/Eyepix Group/Shutterstock/Carlos Tischler/Eyepix Group/Shutterstock)

Ahí pudimos ver a Zendaya (quien reaccionó con un divertido gesto al recibir una “estampita” de Tom Holland como el Sagrado Corazón), a Florence Pugh, a Austin Butler (uno de los dos Elvis Presley que más recientemente han cobrado vida en el cine) y a Josh Brolin (el mismísimo Thanos en persona).