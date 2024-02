Muere Gina Montes, recordada por el programa ‘La Carabina de Ambrosio’

'La Carabina de Ambrosio': el gran escaparate de Gina Montes en México

En el programa, Gina Montes se encargaba de bailar de forma sensual y provocativa al inicio y al final de cada emisión, luciendo atrevidos atuendos y su característica risa. Su frase "Thank you, denank you, Ah! Ah! Ah!" se convirtió en una de las bromas distintivas del programa que se mantuvo al aire hasta 1987.

Gina Montes también participó en algunas películas del llamado cine de ficheras, como El rey de los taxistas, Los verduleros 3, La pulquería 3. Sin embargo, su mayor reconocimiento lo obtuvo por su trabajo en La Carabina de Ambrosio, donde compartió escena con figuras como Alejandro Suárez, Lalo "El Mimo", Manuel "El Loco" Valdés, Xavier López "Chabelo" y César Bono, entre otros.