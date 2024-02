Javier Poza se despide de Grupo Fórmula tras 14 años al aire con su programa

Javier Poza se va agradecido conn Grupo Fórmula tras 14 años al aire

“Satisfechos, orgullosos de lo que hemos logrado durante este tiempo, en este espacio que, por cierto, dejamos bien posicionado. Gracias, sobre todo, a ustedes principalmente, ustedes que día a día nos ven, nos escuchan, nos prefieren. La verdad de las cosas es que no tenemos por el momento proyecto alguno, pero espero, con fe y esperanza, surja uno muy pronto y pueda con emoción informarles sobre ello”, apuntó.

Javier Poza (Archivo Quién)

Javier Poza indicó que aprovechará esta inesperada noticia para reflexionar sobre el cambio y enfrentar los retos venideros que se antojan interesantes.

“Lo que sí les comparto desde ahora es que, desde siempre, la radio es mi vida y mi pasión, en ella comencé y en ella me gustaría continuar. No puedo irme sin agradecerles especialmente a ustedes, nuestro público, la confianza, la cercanía, la complicidad, la oportunidad de informarnos y de ser parte de su día a día. Espero seguir contando con ustedes siempre, si la vida me da la oportunidad de seguir frente a un micrófono”.

Javier Poza (Archivo Quién)

Luego de también agradecer a los colaboradores de las secciones de su programa, a las agencias de relaciones públicas, editoriales, disqueras, distribuidoras, así como compañeros y amigos que “jugaron” con él a la radio, agradeció a otras personalidades de la empresa y finalizó su despedida con una reflexión:

“Aunque el futuro sea incierto, sobre todas las cosas, sin importar qué, dense siempre su lugar, háganle caso a la intuición y hablen con el corazón en la mano, como yo siempre lo he hecho. Por fortuna, ésta no ha sido la excepción. Un abrazo, de verdad, y hasta siempre. Muchísimas gracias”.

A través de su programa Todo para la Mujer, Maxine Woodside dijo que el espacio del periodista será ocupado por Gustavo Adolfo Infante y también adelantó la llegada de Marco Antonio Regil.