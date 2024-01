Victoria Ruffo revela un nuevo padecimiento que pone en riesgo su salud

Diagnostican a Victoria Ruffo una hernia lumbar

“Ya me mandaron fajas, ya me mandaron un tratamiento, medicinas, y estoy muy bien, gracias a Dios ya no me duele tanto”, explicó.

Victoria Ruffo. (Instagram)

En julio de 2023, la actriz fue captada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una silla de ruedas, desatando especulaciones sobre la enfermedad que le aquejaba.

En ese momento, su expareja Eugenio Derbez, puso en duda la necesidad de Vicky para utilizar ese medio de transporte porque la notaba bien en las pequeñas rutinas de baile que ella compartía en Instagram a lado de las actrices Maribel Guardia y África Zavala cuando grababan la secuela de la telenovela Corona de lágrimas.

A seis meses de ser vista de esa manera es que Ruffo explicó a sus incondicionales que continúa batallando para recuperar su salud, como secuela de haber sufrido caídas de caballo en su juventud, que se compaginaron con una mala postura.

Con información de Agencia México.