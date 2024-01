Federica Quijano relata la triste relación con su papá inmerso en las adicciones

Federica Quijano dice que su papá nunca fue protector con ella

Lamentablemente, su papá no cambió, por lo que tuvo que llevarlo a un lugar donde pudieran atenderlo mejor.

“Y debajo de la cama de mi papá estaban paquetes de salchichas que había sacado del refri, jamón, las botellas de tequila, todo, tuve que cerrar con llave el bar de mi papá. Entonces, le renté un cuarto en el mismo pueblo donde tenía yo mi casa, y de repente, de la nada, mi papá empezó a tener como estas lagunas, se le olvidaban cosas y una amiga mía nos ayudó a buscar una casa hogar que lo recibiera, y empezó a tener episodios de esquizofrenia”, manifestó.

Federica Quijano (Anylú Hinojosa-Peña/Quién)

Finalmente, Federica Quijano contó que siempre estuvo buscando la aprobación de su papá, y que incluso en una ocasión le reprochó el no haber sido un hombre cuidadoso y protector con ella.

“Desde que lo dejé, nunca regresé, no sé, no veo para qué, la última vez que comí con él se empezó a emborrachar y empezó a llorar por su mamá, entonces le dije ‘papi, te voy a decir una cosa, tú no estuviste ahí para nosotros, era tú única hija, era como tu princesa, y no, nunca fue’. Le dije ‘nos dejaste, dejaste que tu vida se fuera a la basura’”, relató llorando.