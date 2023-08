“Ya sé quién soy”: Federica Quijano celebra cumple con mensaje de empoderamiento

Federica Quijano cumple 52 años y comparte mensaje de empoderamiento

“Después de equivocarme millones de veces, lastimarme y entregar el todo por el todo, siempre salí herida. Sólo me tomó 52 años encontrar mi misión y así, encontrarme a mí. Seguro me equivocaré millones de veces más, pero ya no dejaré que nadie me haga sentir menos de lo que soy”, escribió Federica en su extenso post.

Federica Quijano cumple 52 años. (Instagram)

Junto a un galería de imágenes de ella y otras con sus hijos, resaltó que hoy es una mujer “entera, íntegra, bendecida en buena salud, amor, proyectos, trabajo bien remunerado y prosperidad, para ayudar a toda la gente que quiero y puedo”.

La intérprete de temas como La calle de las sirenas recalcó en el hecho de que hoy sabe quién es y de qué está hecha. Asegura que aprendió a soltar y a no vivir cargando su pasado, “a viajar más ligera”.

“Hoy sé que debo de alejarme de personas tóxicas que me dañan y proteger a las que me aman. Llego con tantos sueños por cumplir, lugares nuevos que conocer.Ser la mejor mamá y que mis hijos se sientan orgullosos de escogerme como tal.Hoy me siento en paz, aprendí a cuidar mi cuerpo y a respetarlo”, añadió quien es mamá de María y Sebastián Quijano Tapia.