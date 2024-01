Luz Blanchet y Lorenzo Lazo: su historia de amor, sus hijos y los planes juntos

¿Cómo invitó Lorenzo Lazo a salir a Luz Blanchet?

“Fue en abril de 2023, un amigo muy cercano cumplía 60 años de casado y pensé que debía invitar a alguien muy especial y le escribí a ella para preguntarle si podía hablar”, relató Lorenzo Lazo en entrevista exclusiva con Quién. Para ese momento, Luz estaba ocupada, por un lado, llevaba en el coche a su hija Lorea, que regresaba de un viaje, y por el otro, tenía en el teléfono a su hermano.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet se conocieron en diciembre de 2022. (Anylú Hinojosa-Peña)

“Hace tiempo que mi hermano Edgardo vive en San Diego y no tenía ni idea de quién era Lorenzo Lazo, pero me dijo: ‘Contéstale’, sólo que a mí me sonaba a algo personal y no de trabajo. Le dije que llegaba como en una hora a mi casa y para entonces, tanto

Lorea como mi hermano ya me estaban presionando para que le marcara y averiguar qué es lo que quería. Al principio pensé que me necesitaba para alguna conducción y cuando me dijo que para acompañarlo a la celebración de su amigo, me quedé callada, no supe qué responder”.

Ante ese silencio incómodo, del otro lado de la línea, Lorenzo Lazo pensaba: “ya me mandó a volar”, hasta que finalmente le dio una respuesta. “Debido a que se trataba de un evento muy especial, pensé que debía invitar a una persona que valga por sí misma, que tenga una forma de vida en orden y el único nombre que se me vino a la mente fue el de ella, si no aceptaba, me iría solo, pues no tenía más opciones”.

Luz Blanchet y Lorenzo Lazo (Alfonso Manzano)

Para fortuna del reconocido economista, la conductora y crafteadora aceptó la propuesta y al llegar al lugar, en un salón de la Hacienda de los Morales en la Ciudad de México, él la tomó de la mano, pero esta situación la incomodó porque sintió que era muy comprometedor y prefería que fuera del brazo debido a que todos los voltearon a ver.

“Fue una mesa muy interesante al lado de un escultor muy conocido, un politólogo muy querido, un conductor de análisis de opinión en televisión y de pronto llegaron más personas a saludar, venían a conocer a la guapura de mujer que venía conmigo”, contó Lorenzo.

Al terminar la fiesta, se subieron al coche de él, pues la llevaría a su casa.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet (Instagram)

“Fueron 19 minutos de plática en el camino y me perdí, hubo dos momentos en los que no sé qué me decía, yo estaba totalmente absorto de su belleza, tenía cara de idiota y de inmediato pensé: ‘yo puedo entenderme con esta mujer, estoy seguro que si se deja, me la quedo, que ni me la envuelvan, me la llevo puesta”, recordó Lorenzo.