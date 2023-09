Luz Blanchet dice que fue 'obligada' a confesar su relación con Lorenzo Lazo

Lo que Luz Blanchet opina de Lorenzo Lazo

“Lo pensábamos dejar para después, te lo juro, pero ya cuando vimos a esta personita, dijimos ‘creo que tiene que ser ya’, y en ese momento bajamos al coche y sí, hicimos la llamada. Fue así como detonó todo, porque nos hubiéramos esperado un poco más”, agregó la comunicadora.

Lorenzo Lazo y Luz Blanchet (Instagram)

Finalmente, Luz Blanchet destacó las cualidades de Lorenzo, y aseguró que es el hombre perfecto para ella, sobre todo por la forma en que comenzó su trato con él y surgió su relación sentimental.

“A veces llegaba yo a salir, te juro que parecía yo entrevistadora, o sea tienes que sacar la plática, pero como con tirabuzón y si no platicas de ello como que les da flojera seguir platicando. La verdad es que las cosas pasan por algo, entonces me gusta su energía, me gusta su forma de pensar, me gusta que es un hombre de compromisos, yo no lo conocía hasta el día del evento al que no pudo ir Jorge Zarza y coincidimos así de frente y fue como muy natural empezar a platicar”.