AJ de los Backstreet Boys se divorcia después de un año de separación

AJ McLean y Rochelle intentaron salvar su matrimonio

Sin embargo, varias fuentes cercanas a la estrella del pop le dijeron más tarde al sitio de noticias Page Six que McLean y Rochelle habían estado separados durante meses antes. "Vivían separados al menos desde enero", reveló una fuente. "AJ dejó su hogar conyugal".

AJ McLean y su familia (Instagram/AJ McLean)

Mientras tanto, una segunda fuente dijo que la ruptura de la pareja "se hizo esperar" y que "hay más en la historia". Rochelle y McLean comparten dos hijas: Elliott, de 11 años, y Lyric, de 6 años.

Elliott solía llamarse Ava pero decidió cambiarlo, lo que dejó a la cantante de Larger Than Life” “desconcertado”. “Cuando mi hija pidió cambiar su nombre a Elliott , inicialmente no sabía si era algo transgénero, que no lo es, pero es una elección personal”, dijo el cantante sobre su hija mayor en una entrevista con el programa Today.

AJ McLean junto sus hijas Elliott y Lyri (Instagram/AJ McLean)

“Ella sigue siendo Ava, pero al mismo tiempo, cualquiera que sea el razonamiento, es suyo y lo apoyaré al millón por ciento. Mi esposa también”.