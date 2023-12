Hasta siempre: Los famosos mexicanos que murieron en este 2023

Irma Serrano, 'La Tigresa'

Irma Serrano, la cantante, actriz y política mexicana que se consagró en la década de 1960 como una de las intérpretes más populares de música ranchera murió a los 89 años el pasado 1 de marzo.

“Fue un infarto, se empezó a sentir mal. Son cosas que te sorprenden y te hacen explotar la cabeza porque no entenderías, no lo procesas, no estás pensando que estas cosas van a pasar porque estaba bien, estaba alegre”, explicó sobre la muerte de la actriz su sobrino Luis Felipe García.

Irma Serrano aseguraba que era aficionada a la magia negra (Cuartoscuro)

Talina Fernández

Conocida como 'La dama del buen decir’, la presentadora Talina Fernández falleció a los 78 años tras una breve lucha contra una leucemia que le fue detectada un mes antes de morir.

“Mi mamá en una condición muy critica. Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad desde hace un mes y de repente se tornó en una mielosis disilábica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara", detalló a la prensa, Coco Levy, hijo de Talina.

Talina Fernández (Instagram/talinafernandez)

Cristina Pacheco

El pasado 21 de diciembre se dio a conocer la muerte de la periodista, escritora a los 82 años. Semanas antes de su fallecimiento, la misma periodista anunció su retiro debido a "fuertes problemas de salud" sin dar más detalles.

En un inicio no se revelaron las causas de la muerte, sin embargo, durante el funeral, la hija de Cristina Pacheco,su hija Laura Emilia Pacheco, informó que su mamá falleció de cáncer.

"Le detectaron la enfermedad hace menos de un mes y fue letal", informó Laura Emilia.