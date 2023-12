Lucero niega reconciliación con Michel Kuri: 'No sé qué nos depara el destino'

Lucerito Mijares reacciona al supuesto nuevo romance de Michel Kuri

En días pasados se especuló que el empresario estaría saliendo en plan romántico con una nueva pareja, e incluso Lucerito Mijares, hija de la famosa cantante, brindó su postura al respecto.

“Ah caray, ah no sabía. Pues ahora sí que sea feliz, que se la pase muy bien, que con quien quiera estar que sean felices, que la pasen bien, que pues no se lastimen el uno al otro. Eso sí no me lo sabía, esto es renuevo para mí… mi mamá no me lo había platicado, no sé si sea puro chisme”, dijo la joven ante la prensa.

Michel Kuri olvida a Lucero y estrena novia más joven. (Instagram)

Incluso, la actriz manifestó que, aunque fuera realidad este rumor, eso no afectaría la imagen que tiene de él, pues es alguien muy cercano a su vida.

“Yo a él lo amo, pues ha sido muchísimo tiempo muy cercano a mí…sigue presente…está súper contento y súper orgulloso de mí, y eso lo agradezco muchísimo, nos hemos llevado muy bien, hemos tenido una muy bonita amistad”, expresó.