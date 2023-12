Sofía Castro abolla su camioneta al evitar a reporteros que se le fueron encima

La actriz de El maleficio detalló que su chofer tuvo que dar un volantazo para evitar que el incidente pasara a mayores.

"Amigos de la prensa, saben que siempre los voy a atender, pero por favor no se expongan", inició su mensaje.

"Hoy me abollaron mi camioneta porque se fueron encima de mi coche y para no lastimar a nadie tuvieron que dar el volantazo. Así como nosotros tratamos siempre de cuidarlos y darles entrevistas, ustedes también cuídennos a nosotros. Además que su seguridad no vale ninguna nota de nadie. Ahora espero que Santa pueda arreglármela o que ustedes me hagan cooperacha", aseguró en Instagram junto a una fotografía del golpe en su coche.