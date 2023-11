Son cómplices: Sofía Castro y su suegra comparten un 'dulce secreto'

A Pablo Bernot no le dan celos las escenas de besos de Sofía Castro

Sofía Castro también habló sobre el apoyo que le brinda su prometido, Pablo Bernot, con respecto a su carrera como actriz. Aseguró que para nada le dan celos las escenas románticas en las que pueda participar y que ya está listo para ver su actual proyecto, la nueva versión de la telenovela El Maleficio, telenovela que protagonizan Fernando Colunga y Marlene Favela y que produce su papá El Güero Castro.

Sofía Castro se compromete en matrimonio con Pablo Bernot (@Samtakataka )

“Él al cien por ciento me deja ser. Me apoya en mi carrera, en lo que yo haga, en los proyectos que yo decida hacer, de besos o no besos”, señaló Sofía a los medios. “La verdad es que siempre me apoya, porque es mi trabajo y me conoció (siendo) actriz y a él le gusta. Él ve todo mi trabajo y me apoya, y ahorita ya está listo para ver la novela”, concluyó.