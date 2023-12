EXCLUSIVA: Christian Chávez y su liberación a través sus outfits en shows de RBD

Christian Chávez explota su talento como diseñador de modas

A lo largo de los casi cuatro meses que ha durado la gira Soy Rebelde Tour, que arrancó el pasado 25 de agosto en el Estadio Sun Bowl en Texas, Christian Chávez ha logrado detonar su talento como diseñador de modas a través de los diferentes outfits que ha portado en el escenario.

Christian Chávez. (Instagram)

El cantante le ha rendido homenajes a Thalia, a la lucha libre mexicana y hasta el Ángel de la Independencia.

“Todo surgió a partir de reconciliarme con mi Christian niño que jugaba a la Sirenita, que le gustaban ciertas cosas de mujer y entonces era tiempo de sacarlo a jugar. Obviamente Thalia es una persona que admiro porque desde chiquito siempre me imponían como salía con sus vestuarios y el de las guitarras me llamó mucho la atención y pude hacerle este homenaje. He hecho otros homenajes a Britney Spears, que es mi diosa pop, pero he hecho otras cosas inspiradas en Katy Perry, en la lucha libre mexicana.

Christian Chávez rinde homenaje a Cassandro. (Instagram)

Cuando hice el de lucha libre iba caminando por el centro y vi unas máscaras de luchador y dije ‘Quiero’, pero no quería poner a ningún luchador conocido porque si no me van a hacer pedo. Y cuando vi la máscara de Nacho Libre dije ‘Ésta’. Agarré la máscara y la corté, la abrí, hice algunas cosas para coserlo y lo hice un top. He aprendido muchas cosas, hasta coser en máquina y cosas que la verdad que cada vez me llenan de emoción”.