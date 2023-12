Alfonso Herrera reacciona al primer concierto de RBD en la Ciudad de México

Alfonso Herrera reacciona al ver su foto en concierto de RBD

Sobre el fan de Río de Janeiro que mostró una foto suya en medio de un espectáculo de la banda a la que perteneció, Alfonso comentó:

“Me dio mucha risa, y eso, me dio mucha alegría ver ese momento, entonces lo agradecí”.

Pero al cuestionarlo por los looks que Christian Chávez ha elegido para los, Herrera únicamente manifestó:

Alfonso Herrera ( Agencia México)

“Yo creo que es maravilloso que él se sienta libre de hacer lo que él quiera, no puedo ahondar porque no he visto esos looks, pero si los veo con mucho gusto te daré una retroalimentación”.

Finalmente, el artista de 40 años no se quedó callado ante los comentarios de los periodistas con relación a que la gente esperaba que estuviera en los escenarios junto a RBD, aunque únicamente replicó: “Pues aquí estoy, no me puedo teletransportar, gracias”.