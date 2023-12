Muere la actriz Rosita Pelayo tras una larga batalla contra el cáncer de colon

Muere la actriz Rosita Pelayo a los 64 años

"Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres. En breve informaré donde y cuando será los servicios fúnebres", confirmó a través de su Twitter, Jorge Zamitiz, amigo cercano de la actriz.

Rosita Pelayo tenía 64 años y de acuerdo con los últimos reportes, el tratamiento invasivo habría desencadenado una reacción alérgica y deshidratación, por lo que fue ingresada en estado de emergencia al centro hospitalario.

Muere la actriz Rosita Pelayo a los 64 años. (Agencia México )

¿De qué murió Rosita Pelayo?

Hace unos días, la periodista Mónica Castañeda había explicado en el programa Ventaneando que en la tercera semana de quimioterapias, a Rosita le hallaron residuos de sangre en la bolsita recolectora que utilizan las personas sometidas a colostomía.

"Llevaba tres semanas con la quimio y la radio, y había estado perfecta. En esta última semana, que a era la final, se le empezó a complicar y empezó a tener en su colostomio, creo que así se llama la bolsita que le ponen, un poco de sangre, entonces eso alarmó a doña Herminia, que es la señora que la cuida y decidimos traerla al hospital", explicó Jorge Zamitiz, su amigo cercano.

En octubre pasado, la también comediante, recordada entre otros trabajos, por su participación en la serie juvenil de los 80, Cachún-cachún-ra-ra!, reveló que le habían sido detectados tres tumores más, por lo que tendría que ser sometida a radioterapias y quimioterapias.

“Estoy feliz porque conseguí con la ANDA que me dieran el tratamiento del cáncer gratis. Me operaron y salí muy bien, me quitaron un tumor grandecito cancerígeno, del colon”, contaba la actriz de 64 años al periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube.