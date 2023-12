Demi Lovato expondrá en documental peligros de ser estrella infantil

“Quiero que esto dé una idea de lo que es convertirse en un artista infantil, ya sea actuando o a través de la música, pero en la industria del entretenimiento, porque mis padres no entendían eso antes de que yo fuera una estrella infantil”, explicó la cantante y actriz (quien trabajó de niña en el programa Barney and Friends, junto a Selena Gomez a principios de los 2000) en una reciente entrevista con People.

La intérprete de éxitos como Sorry Not Sorry y Cool for the Summer, cree que sus propios papás nunca comprendieron realmente las presiones que recibió ella al alcanzar la fama a muy corta edad ni cómo ésta iba a afectarla en su adolescencia y dejaría secuelas, incluso, en su edad adulta.