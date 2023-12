Galilea Montijo da positivo a covid-19 otra vez y alarma por secuelas que tenía

Galilea Montijo tiene covid por tercera vez

“¡Ay!, otra vez muchachos, ¡no puede ser! Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí vuelve a dar, (a pesar de que estuvimos) cuidándonos; ustedes lo saben, somos personas que nos cuidamos mucho, que tratamos de hacernos el examen en ciertos periodos”, platicaba la conductora a sus compañeros en el programa Hoy, a través de un videollamada.

Galilea Montijo da positivo a Covid-19 por tercera vez. (Instagram/Galilea Montijo.)

Mientras contaba los síntomas que estaba padeciendo con la enfermedad, tales como vómitos, náuseas y dolor corporal, confirmaba que su hijo Mateo también resultó contagiado.

“El mismo dolor de cuerpo, el mismísimo de la vez pasada, un dolor de garganta espantoso; a diferencia de la otra vez, no me dio dolor de cabeza… fiebre no me ha dado, a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada porque somos los únicos que salimos positivos. Fer, mi esposo, salió negativo, gracias a Dios”, platicaba.