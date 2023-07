“Atravieso por un momento muy doloroso y triste”: Confiesa Galilea tras divorcio

Galilea Montijo, la gran conductora de 'La Casa de los Famosos México'

Si bien ha pasado por momentos que no son tan felices, la conductora del reality show La Casa de los Famosos México, que se transmite por Televisa, no se aflige por ello, al contrario, aprende de cada tropiezo, cada dolor, cada error y busca la manera de salir siempre adelante pese a los obstáculos porque de todo ello busca la enseñanza y el lado positivo.

Galilea Montijo conduce 'La Casa de los Famosos'. (Instagram)

“Cada cosa que me sucede, si bien no siempre es lo mejor, la maduro, abrazando mis momentos de dolor y de tristeza, sabiendo que todo esto es parte de madurar, de crecer, de seguir adelante. No los entiendo como fracasos, porque son parte de la vida, de madurar, de crecer, de entender porque uno nunca deja de aprender”.

Pendientes en lo sucesivo, tiene muchos porque en la mente de Galilea Montijo hay muchos planes en lo personal y en lo profesional pero tiempo al tiempo, pian pianito, como dicen.

“Es que si me pongo a pensar en todo lo que quiero hacer, no acabo. Me gustarían tantas cosas, pero para hacerlas necesito tiempo y dinero. También me gustaría viajar muchísimo y llevar a mi chiquillo (Mateo) a muchos lugares que le he prometido, pero me falta tiempo y no quiero dejar de trabajar porque hay que aprovechar cada oportunidad que nos llega”.

Sin embargo, Gali, quien es una de las conductoras más cotizadas y reconocidas no sólo de México sino de América Latina, sabe que le es obligatorio descansar para no saturarse.

Galilea Montijo. (Ethan Miller/Getty Images)

“Sólo que a veces no puedo parar, pero sí, no todo en la vida es trabajo, hay que aprender a disfrutar momentos para los amigos, para la familia, los hijos y en eso estoy, tratando de armar un rompecabezas de mi vida. Nunca sabes lo que esta carrera te traiga el día de mañana, ahora me encantaría hacer series, volver como actriz, pero la vida me sorprenderá cuando tenga que ser y que pase lo que tenga que pasar”, aseguró.

Un programa de entrevistas nocturno de televisión, sí es su ilusión, o quizá uno por la tarde, y que con más de tres décadas de trayectoria, Galilea Montijo, que ha destacado en espacios televisivos como Vida TV, Pequeños Gigantes y ¿Cuánto quieres perder’, entre otros, ya se merece.

Galilea Montijo también conduce el programa 'Hoy'. (Instangram/galileamontijo)

“Me encantaría, es algo que todos los que somos conductores o entretenedores anhelamos, pero no depende de mí. Amo la actuación, la entrevista, la música y los juegos, hacer un programa nocturno o por la tarde, es mi sueño pero ya los productores y la empresa (TelevisaUnivisión) dirán, siempre les estaré muy agradecida”, destacó.

Finalmente, sobre el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos México que desde el pasado 4 de junio conduce al lado de Diego de Erice, bajo la producción de Rosa María Noguerón para TelevisaUnivisión, dijo que es una gran responsabilidad porque detrás de ella son más de 300 personas las que hacen posible este formato que desde hace un mes lidera el rating a nivel nacional.

Hace 21 años ella participó en el primer Big Brother VIP y resultó vencedora, si hoy le pidieran volver a un reality como éste, como inquilina de la casa más observada del mundo, su respuesta es simple: “No, gracias, ya lo hice”.

Galilea Montijo ganó el primer Big Brother VIP. (Clasos.com)

“Hay una gran diferencia de aquel entonces con ahora. Antes no existían las redes sociales y hoy en día son parte importantísima para los medios y programas como éste. Aunque nunca faltan los haters, sabes que son parte de nuestras vidas y tienes que acostumbrarte a ellos. Yo ya viví la experiencia. En aquel entonces tenía veintitantos años y me daba muchísimo miedo entrar y encerrarme las 24 horas. Si hoy tuviera que hacerlo otra vez, me quedo con lo que hice aquella vez y prefiero disfrutarlos desde afuera”, concluyó.