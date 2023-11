Travis Kelce babea por Taylor Swift: "Estar con ella es alucinante"

Su aparición en dos partidos de Kelce disparó el rating y las ventas de su camiseta se multiplicaron un 400%. Las últimas tendencias en redes sociales han hecho que los fans de Swift -o sea, todo el mundo- se deleiten con los antiguos tuits de Kelce.

"Obviamente, nunca he salido con nadie con ese tipo de aura sobre ella... Nunca he lidiado con eso", confesó Kelce en su entrevista. "Pero al mismo tiempo, no estoy huyendo de nada de eso".

Taylor Swift y Travis Kelce (Getty Images)

"El escrutinio que recibe, lo mucho que tiene una lupa sobre ella, todos los días, paparazzi fuera de su casa, fuera de cada restaurante al que va, después de cada vuelo del que se baja, y ella simplemente está viviendo, disfrutando de la vida. Cuando ella actúa así, mejor que no sea yo el que actúe raro", dijo.