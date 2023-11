Revelan 'el pretexto' de Luis Miguel para no presentarse en la Fiscalía

Luis Miguel depositó a Aracely Arámbula 25 millones de pesos

Sin embargo, Reforma, confirmó que el intérprete de Será que no me amas depositó ante un juez un total de 25 millones de pesos para la pensión alimenticia de los menores, pero La Chule decidió no cobrarlos y además lo denunció ante la Fiscalía capitalina.

Por tal razón, el ídolo de la música tenía que presentarse este miércoles en la Fiscalía de la Ciudad de México para hacer frente al proceso legal que la mamá de sus hijos menores interpuso en su contra y al que no llegó de acuerdo con los reportes.

Según el diario, existen dos billetes de depósito por el total de un millón 426 mil dólares (más de 24 millones de pesos) que están en poder del Juzgado 24 de lo Familiar de la Ciudad de México desde el pasado 21 de septiembre.

El medio refiere que fuentes allegadas al proceso confirmaron que Arámbula no ha cobrado este dinero, porque tiene una denuncia levantada contra Luis Miguel ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes de la CDMX.