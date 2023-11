Cayetano reacciona a fotos de su ex Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca

Cayetano Martínez reacciona a las fotos de Genoveva Casanova con Federico de Dinamarca

Ante la polémica que se suscitó, la hija del reconocido etólogo y entrenador de animales Larry Casanova, rápidamente se pronunció para desmentir los rumores. En entrevista con Vanitatis explicó que su encuentro con él fue amistoso y que las imágenes no muestran nada distinto.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez. (Getty Images)

“Niego rotundamente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica entre el príncipe Federico y yo”, aclaró la modelo y socialité mexicana a través de un comunicado enviado a la prensa española.

“Quiero dejar bien claro que no tengo relación alguna con él, como se está dejando caer”, añadió Genoveva Casanova. “Somos amigos y las fotos no demuestran nada. Salvo para quien quiera tergiversar las imágenes y ver donde no hay”, apuntó quien se convirtió en la primera mexicana en pertenecer a la nobleza española en más de 100 años.

A través del programa español Fiesta, el colaborador Aurelio Manzano dijo que Cayetano Martínez de Irujo, ex de Casanova y papá de sus dos hijos, la apoya incondicionalmente dado que mantienen una buena relación pese al fin de su matrimonio.