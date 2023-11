“Siempre vuelvo”: El spot con el que Luis Miguel promovía Acapulco hace 10 años

Comercial de Luis Miguel promoviendo Acapulco en el estado de Guerrero

En infinidad de ocasiones, las playas fueron su refugio de paz e inspiración. El Centro Cultural y de Convenciones de Acapulco fue testigo de memorables conciertos y dio cuenta de sus presentaciones más exitosas durante el afamado y extinto Festival Acapulco.

La que fue casa de Luis Miguel en Acapulco. (Archivo Quién®)

Por esto y mucho más es que en 2013, Luis Miguel fungió como embajador de una campaña para promover el turismo en Acapulco y en general, en el estado de Guerrero.

A través de un video que en aquel entonces se difundió por televisión, el cantante aparece en diferentes escenas que muestran paisajes del puerto en la costa del océano pacífico.

“Hay recuerdos dentro de mí que no me abandonan nunca. Están conmigo en el escenario; están conmigo cuando las luces se apagan. Son imágenes que vienen y se quedan. Yo no. Yo vengo y me voy, pero siempre vuelvo. Vuelvo a Acapulco. Soy Acapulco, soy Guerrero, y este es nuestro México”, dice El Sol.