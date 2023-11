Nick Carter llora por su hermano Aaron a casi un año de su muerte

Nick Carter llora por su hermano Aaron

Al reflexionar sobre los “buenos momentos” que compartió con Aaron, Nick Carter agregó que la temporada navideña de este año no será la misma sin su hermano menor.

Aaron Carter y Nick Carter (GettyImages)

"Cuando pienso en retrospectiva y recuerdo estas festividades, como Halloween, son momentos en los que realmente compartí con mi hermano", explicó el artista de 43 años. “Aunque ahora lo comparto con mis hijos y mi familia, hay momentos en los que me siento solo o estoy en mi auto y me digo: 'Esto es increíble'”, explicó.

No está claro si los hermanos se llevaban bien cuando falleció el cantante, pero Nick admitió que “duele” no poder estar más tiempo juntos. “No importa lo que él y yo hayamos pasado en nuestras vidas, siempre pudimos enmendarlo, siempre pudimos regresar a ese lugar y ahora ya no puedo más”, dijo.

Aaron Carter muere a los 34 años. (Getty Images )

Mientras Nick continúa atravesando la muerte de Aaron casi un año después, está "trabajando" para seguir adelante. “Pase lo que pase, él es mi hermano y lo extraño y lo amo”, concluyó.

Para ayudarlo a superar su dolor, Nick Carter honró a su hermano con la canción Hurts to Love You, que se lanzó en enero. La letra de la canción se basa en los deseos que Nick tenía de que su hermano pequeño superara sus conflictos personales. El vídeo musical, que se publicó más tarde, mostraba varias escenas de los hermanos durante su infancia.