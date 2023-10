El personal de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles cargó el cuerpo del actor en la camioneta antes de cerrar las puertas y partir.

Se cree que Matthew se ahogó horas después de un juego de pickleball, y en una grabación redactada de 16 segundos de una llamada al 911 obtenida por TMZ se puede escuchar a un hombre decir 'rescate 23' y 'ahogándose'.

El forense del condado de Los Ángeles está preparado para realizar un examen toxicológico para determinar si había alguna droga en el sistema del adicto a las alcohol y las drogas Matthew, pero los resultados podrían tardar meses.

La casa de Matthew Perry en Pacific Palisades la mañana después de que lo encontraran muerto en el jacuzzi. La estrella de Friends compró la casa en 2020 por $ 6 millones y pasó dos años restaurándola. Lo encontraron inconsciente en el jacuzzi y no pudieron reanimarlo. Forenses sacaron el cuerpo de Matthew Perry de su casa tras su inesperado fallecimiento. (Backgrid/The Grosby Group)

Papás de Matthew Perry, devastados tras levantamiento del cuerpo del actor

El padre de Matthew, John Bennett Perry, de 82 años, fue visto llegando a la casa de su hijo en Los Ángeles afligido horas después de la muerte de la estrella de 'Friends'.

La madre del actor, Suzanne, fue vista abatida en el asiento del pasajero de un coche junto con el padrastro de Matthew, Keith Morrison, quien también apareció angustiado en la casa.

Se vio a John hablando con los agentes de policía antes de caminar lentamente de regreso a su coche y se le permitió entrar bajo un cordón a la casa de su hijo.

Investigación por la muerte de Matthew Perry

Los investigadores se presentaron en la mansión de Matthew alrededor de las 7 de la noche del sábado y esperaron al forense.Se dijo que se realizó una llamada al 911 alrededor de las 4 de la tarde.

El médico forense llegó alrededor de las 22:35 horas y todavía estaba en la propiedad con el cuerpo en la residencia después de la medianoche del sábado.

Fuentes policiales dijeron a NBC News y CNN que inicialmente creyeron que estaban asistiendo a un posible 'rescate acuático' en la casa de Matthew después de ser llamados a las 4:07 p.m. del sábado.

La familia del actor acudió al lugar de los hechos. (/x17/The Grosby Group)

Llegaron y encontraron a Matthew muerto aparentemente ahogado en su jacuzzi, y el LA Times informó que el actor 'no respondía'. Matthew no fue trasladado al hospital y aún no se ha anunciado la causa oficial de su muerte.