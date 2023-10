Este es el mensaje con el que Justin Timberlake terminó a Britney Spears

A pocos días de que salga a la venta el libro de memorias de Britney Spears , nuevas revelaciones sobre su relación con Justin Timberlake han salido a la luz. En su libro titulado The Woman in Me, Spears reveló cómo tuvo un aborto después de quedar embarazada de Timberlake y el que cantante de Cry me a river la cortó con un mensaje de texto.

Ahora, el director Chris Applebaum, quien fue el encargado de trabajar con la estrella del pop en su video Overprotected: The Darkchild Remix, reveló exactamente que decía el mensaje de texto de dos palabras, que llevó a la cantante a decir: "Él arruinó lo mejor que jamás tuvo".