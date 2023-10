Después de 16 años, Britney Spears revela finalmente por qué se rapó la cabeza

Después de 16 años, Britney Spears finalmente reveló por qué se rapó la cabeza antes de ser sometida a una tutela que duró más de 10 años.

“Me habían observado mucho mientras crecía. Me habían mirado de arriba abajo, la gente me había dicho lo que pensaban de mi cuerpo desde que era un adolescente. Raparme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar”, contó la estrella del pop en un extracto de sus memorias The Woman in Me.