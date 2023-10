El Teatro Telcel cumple 10 años y es el más vanguardista de América Latina

Kate del Castillo amadrinó el décimo aniversario del Teatro Telcel

La noche de este miércoles fue la celebración del décimo aniversario del Teatro Telcel y por su alfombra roja desfilaron celebridades como Chantal Andere, Jaqueline Andere, Laura Zapata, Eduardo Capetillo, Ariel López Padilla, Roberto Sosa, Omar Fierro, Juan Torres, Lucero Mijares, Tabata Jalil, Carmen Becerra, Ceci de la Cueva y Kika Edgar, entre otras.

La madrina de honor, Kate del Castillo, agradeció la distinción que le hacen y destacó que “el teatro es amor, familia y al final del día, el teatro salvas vidas”.

Kate del Castillo amadrinó el décimo aniversario del Teatro Telcel. (Cortesía)

Para el festejo, Ana Ceci Anzaldúa y Ceci de la Cueva sorprendieron como Elphaba y Glinda en un número de su participación en Wicked, el musical que marcó el inicio de esta gran historia. Flavio Medina también se unió a la celebración como parte de la aclamada puesta en escena El Rey León.

Michelle Rodríguez fue invitada para revivir un momento de Los Miserables y Chicago, mientras que Biby Gaytán fue otra de las asistentes de honor porque en su momento enamoró con su papel de Velma Kelly en Chicago.

“Me siento privilegiada de estar aquí, pisando de nuevo el mejor teatro de América Latina y seguramente de muchos lugares más. Un día, mientras dábamos función de Chicago, en el intermedio uno de nuestros compañeros dijo bromeando, 'esa enfermedad (Covid-19) no nos va a tirar el evento'. A las dos semanas nos dijeron que ya no había función, pero aquí seguimos todos los que amamos el teatro, porque al teatro no lo va a acabar ni siquiera una pandemia", expresó Biby Gaytán.

Biby Gaytán. (Cortesía)

Para completar las personalidades especiales de esta fiesta, también estuvo presente Juampi, quien hizo reír con su icónica interpretación del Genio, uno de los personajes más queridos de Aladdín.

Al finalizar la función especial, el elenco de Anastasia, el Musical de Broadway, los productores, así como los invitados especiales de la noche, subieron al escenario para expresar su sentir por el décimo aniversario del Teatro Telcel.

La productora y directora de eventos familiares y teatro de OCESA, Julieta González informó que tienen contemplando reponer El Rey León y presentar Hamilton, incluso programan un nuevo musical que está desarrollando Disney y que estrenará en enero próximo en Estados Unidos.