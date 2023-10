Como si nada: Justin Timberlake guarda silencio ante revelaciones de Britney

Justin Timberlake guarda silencio ante revelaciones de Britney Spears

Desde hace semanas se dijo que el intérprete de Suit & Tie saldría “raspado” con las anécdotas de su relación con Britney Spears que forman parte del libro de memorias The Woman in Me, que está por ver la luz y en el que la cantante de 41 años no se habría guardado nada.

Una fuente a la revista People que Justin está actualmente enfocado en su familia junto a su esposa, la actriz Jessica Biel, y atendiendo sus distintos proyectos profesionales que, por lo pronto, incluyen la reunión de *NSYNC y la próxima película de Trolls; por lo que estaría dando poca o nula importancia a las noticias que desentierran situaciones de su pasado con Britney.