EXCLUSIVA: Las primeras fotos de Luis Miguel en la boda de Michelle Salas

Luis Miguel y Michelle Salas bailaron juntos

Entre otros detalles de la celebración -que comenzó el pasado viernes 13 de octubre con un coctel y terminó ayer domingo con un brunch- se reveló que durante la recepción, la cual se llevó a cabo el sábado pasado, Luis Miguel y Michelle Salas bailaron juntos The Way you Look Tonight de Frank Sinatra.

Quién pudo confirmar que Luis Miguel asistió de smoking negro, muy fiel a su estilo elegante y conservador. Sabemos que no dio ningún discurso, no cantó y sus canciones, clásicas en muchas celebraciones de este tipo, no fueron escuchadas durante la velada.