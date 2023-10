"Ténganle paciencia": Ricca defiende a Cristian Castro por su acento argentino

¿Martín Ricca saldría con Belinda?

“Yo sí me mimetizo mucho cuando llego a México, pero es como una forma natural, ni siquiera me doy cuenta y ya soy un mexicano más… pero es una mezcla”.

Cristian Castro. (Getty Images)

Cambiando radicalmente de tema, Martín confesó el motivo por el que no invitaría a salir a Belinda, su famosa excompañera en las telenovelas Amigos x Siempre y Cómplices al rescate.

“Sí, no sé si salir, pero convivir, como te digo, ahora el 10 seguramente no la vamos a encontrar”, pero al escuchar que la cantante es una mujer a la que le gustan los lujos, inmediatamente replicó con una gran sonrisa: “entonces yo no soy el indicado”.

Belinda y Martín Ricca en 'Amigos x Siempre'. (Televisa)

Finalmente, ya en tono más serio el artista puntualizó: “No importa eso, yo le tengo mucho cariño por lo que viví con ella, y sobre todo mucho respeto por la gran artista que es, entonces sería un gusto encontrarla y ¿por qué no?, compartir algo, una comida, algún escenario, alguna canción, sería muy lindo”.

Con información de Agencia México.