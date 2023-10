Cristian Castro se ríe de su físico: acepta que se ve como señora ¿y qué tiene?

Cristian Castro asegura que se siente cómodo con la edad

El cantante también habló sobre la edad, con la cual se siente bastante cómodo y confiado: "Empiezas a crecer y te empiezas a ver como tu tía y punto, todos los varones nos empezamos a ver como una tía. Te empiezas a ver como tu maestra, como una señora".

Cristian Castro (Getty Images.)

Cristian también dejó en claro que no le importa si lo consideran ridículo o decadente y que disfruta de la etapa en la que puede ser auténtico y sobre todo fiel a sí mismo: "Lo que me pongo, si es ridículo, si no actúo bien, si el pelo es una locura, si explotó el pelo, si se tiñó el pelo horrible, me parece que no me toca en mi sistema, todo me lo regalo yo. Me gusta mucho esta etapa en donde puedo sentirme 'loser', perdedor, ridículo, decadente, fuera de contexto y no tener que luchar por ser 'cool'".