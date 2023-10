Camila Valero revela el gran regalo que le dará a Michelle Salas en su boda

Camila Valero será DJ en la boda de Michelle Salas

Camila explicó que solo sería una colaboración especial porque Michelle y Danilo ya contrataron a una persona que se encargará específicamente de musicalizar el evento.

“El DJ que va a tocar sé que es muy bueno, entonces en él está toda la confianza, pero yo sé que en algún punto ya nos vamos a poner ahí a palomear”, expuso.

Finalmente, Camila Valero comentó que hasta el momento no ha podido realizar una colaboración con su mamá Stephanie como DJ, aunque ya han tocado las dos en un mismo evento.

“De back to back no, pero una vez en una fiesta de Marie Claire, de la revista, ella tocó y luego toqué yo, pero nunca hemos hecho un back to back”, apuntó.

Hace siete años, Michelle Salas y Danilo Díaz Granados iniciaron un noviazgo del que pocos detalles se conocen debido a que, desde entonces, ambos han sido reservados en su relación; sin embargo, lo que sí sabemos es que entre el 13 y 15 de octubre llegarán al altar.

Michelle Salas y Danilo Díaz Granados (Instagram/michellesalas)

La boda se realizará en Italia y aunque por motivos de salud propios de la edad no asistirá la gran diva Silvia Pinal, bisabuela de Michelle Salas, cabe la posibilidad de que Luis Miguel sí esté presente junto a su actual pareja, Paloma Cuevas, debido a que pospuso el concierto que el 15 de este mes tenía previsto en Tampa, Florida, sólo para atestiguar el enlace matrimonial.