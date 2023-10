Carla Bruni releva su lucha secreta contra el cáncer de mama

Carla Bruni reveló que sufrió cáncer de mama

La modelo italiana reveló ante sus más de ochocientos mil seguidores en Instagram qye luchó en secreto su batalla contra el cáncer, además de que pasó por el quirófano y se sometió a quimioterapia y terapia hormonal.

En un video en el que Carla aparece sentada frente a un muro con un collage de fotos que guardan los mejores momentos de su vida, la también cantante narra el complicado momento que vivió mientras suena de fondo la canción Quand c'est? de Stromae.

"Tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. ¿Por qué no era agresivo? Porque todos los años, en la misma fecha, me hago una mamografía. Si no me la hubiera hecho todos los años, hoy no tendría el pecho izquierdo", explicó Carla Bruni a través de los carteles en los que contó su historia.

Carla Bruni decidió romper el silencio y hablar por primera vez sobre el cáncer que sufrió porque cree firmemente que su testimonio puede salvar las vidas de otras mujeres.