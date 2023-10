Harry Styles fue multado cuando fue a recoger a Taylor Russell

Harry Styles fue multado cuando pasó a recoger a Taylor Russell

Un espectador le dijo a The Sun en la columna Bizarre del domingo: “Harry aparcó rápidamente en las dobles amarillas. Se notaba que no quería llegar tarde a Taylor después de su largo viaje en tren, así que rápidamente corrió a la estación”.

Harry Styles ( Getty Images)

La noticia llega pocas semanas después de que se afirmara que la ex estrella de One Direction “siempre sonreía” cada vez que pasaba tiempo con la actriz de Bones and All.

Una fuente le dijo a Us Weekly: “Sus energías funcionan muy bien juntas. Ambos son personas realmente dulces en el fondo. Harry siempre está sonriendo cuando está con ella. Se lo están pasando muy bien juntos”.

TAYLOR RUSSELL AND HARRY STYLES?!!$&;?$+($!$??_;! pic.twitter.com/22PjXgoYI9 — ♰ sabrina ♰ (@junkpixie) June 23, 2023

Harry Styles y Taylor Russell , fueron vistos juntos por primera vez en una galería de Londres en junio pasado. Luego, Taylor asistió a su concierto en Viena, Austria, junto con su último espectáculo en Reggio, Italia, antes de que Harry la apoyara en la noche de prensa para su obra The Effect en Londres.

El sitio de noticias Page Six informó que después del espectáculo, Harry, quien estaba en la obra con su amigo James Corden y la esposa del ex presentador de Late Late Show, Julia Carey, visitó a Taylor en su camerino.