La mamá de Britney Spears trabaja como maestra sustituta para sobrevivir

La mamá de Britney Spears enfrenta serios problema económicos

"Ella ya ha sustituido varias clases en una escuela local", afirmó la fuente.

El informante agregó que la mamá de Spears se encuentra en problemas económicos después de que su problemática relación con la cantante de 42 años, “afectó gravemente” sus finanzas.

Britney Spears y su mamá, Lynne Spears (Getty Images)

Según el perfil de Instagram de Lynne, su profesión es consultora independiente de Rodan and Fields. También tiene un blog llamado The Mustard Seeds junto con otros cuatro amigos, en el que a menudo publican sobre tiendas y restaurantes locales cerca de donde viven. Sin embargo, parece ser más un proyecto personal que un trabajo, ya que no tienen muchos seguidores.

Cuando las hijos de Lynne, incluidas Britney, Bryan y Jamie Lynn Spears, eran niñas, ella tenía su propio kinder y guardería, pero ahora se reveló que intentó buscar ayuda financiera de su hija el año pasado.

Britney Spears (Getty Images)

En abril de 2022, casi cinco meses después de que terminara oficialmente la tutela de Britney Spears , Lynne pidió que la estrella del pop pagara los honorarios legales que acumuló durante la tutela y durante las audiencias a las que fue como la parte interesada, buscaba que Britney cubriera la factura de más de 660 mil dólares.

“Si bien reconoce que los honorarios solicitados son de seis cifras, Lynne sugiere respetuosamente que la solicitud se pague en comparación con los millones y millones de dólares que gastó Jamie Spears para mantener a Britney bajo su tutela y para realizar actividades que (Britney) no solicitó y que no eran lo mejor para ella”, argumentaron sus abogados en los documentos judiciales.