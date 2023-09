"Soy mamá de un bebé recién nacido": Cazzu se defiende tras cometer gran error

Cazzu comete un grave error al contestarle Jessica Alba

“Eres una leyenda. Gracias por tu amor, tu apoyo y estas hermosas palabras”, escribió la cantante en sus historias de Instagram, sin darse cuenta que en la publicación de la actriz de Hollywood había escrito una grosería.

“Puse suck en vez de such y ninguno de ustedes me avisó, que no saben que soy mamá de un bebé recién nacido”, bromeó la estrella argentina.

Cazzu (Instagram)

Cazzu y Christian Nodal anunciaron el nacimiento de su hija el pasado 14 de septiembre a través de sus respectivas cuentas de Instagram. El anuncio estuvo acompañado de la primera fotografía oficial de su bebé, de la que únicamente aparecen sus manitas y sus pies.

“14.09.23”, fue la fecha con la que acompañaron la foto. Días después, la intérprete de Tú y Tú compartió una nueva fotografía de su hija, esta vez a color, donde nuevamente lucen sus manitas, sin revelar hasta ahora la cara de la bebé.