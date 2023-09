Angelina Jolie habla de su vida tras divorcio de Brad Pitt

Angelina Jolie reconoció que convertirse en mamá soltera la salvó de ir a lugares “mucho más oscuros”. En una entrevista que la actriz concedió a la revista Vogue, habló sobre cómo centrarse en criar a sus hijos en medio de su polémico divorcio de Brad Pitt la ha mantenido viva a lo largo de todos estos años.

“Tenía 26 años cuando me convertí en mamá. Toda mi vida cambió. Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de manera diferente”, declaró a la revista. “Creo que recientemente me habría hundido de una manera mucho más oscura si no hubiera querido vivir para ellos. Quiero que mis hijos sean mejores que yo”, aseguró.