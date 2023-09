Ludwika Paleta revela las claves que mantienen de pie su matrimonio con Emiliano

Ludwika Paleta y Emiliano Salinas se casaron hace 10 años

No es fácil cumplir una década como esposos y 13 años como pareja debido a que los altibajos en el día a día son inevitables, pero la actriz reveló a Quién los secretos que mantienen viento en popa su relación y confía que así sea para siempre.

Emiliano Salinas y Ludwika Paleta, en la portada de Quién (Archivo Quién)

En ocasión del estreno de la película ¿Quieres ser mi hijo? que Ludwika Paleta protagoniza al lado de Juanpa Zurita, se refirió a su personaje Lu que tras 15 años de relación, descubre que su pareja le es infiel con una mujer y decide dejarlo para regresar a su departamento de soltera.

Pero en esa etapa de soledad, reflexiona en la oportunidad que siempre se negó para desarrollarse en lo personal y profesional. Es entonces cuando asume el empoderamiento femenino en aras de darle un giro positivo a su vida y forjarse un futuro próspero. Al respecto, la actriz opinó:

“¿Cuántas mujeres conocemos que no se han desarrollado profesionalmente? Yo tengo la fortuna de tener un marido que, desde que lo conocí, me deja hacer lo que quiero, bueno, no me deja hacer porque yo hago lo que se me da la gana, nunca le he tenido que preguntar qué puedo o qué no puedo hacer, pero también estuve casada con alguien que no era el caso… y la realidad es que muchas mujeres, más de las que me gustaría ver, viven en la situación donde a los hombres no les gusta que se desarrollen profesionalmente o que cada vez estén más guapas”, comentó.