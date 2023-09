Kylie Minogue vence la ‘tensión’ y regresa a la música con su álbum número 16

Kylie Minogue se prepara para su residencia en Las Vegas

La superestrella del pop, que desde que comenzó su carrera de la década de 1980 ha lanzado 15 álbumes de estudio y ha vendido 80 millones de discos en todos el mundo, seguirá los pasos de otras leyendas de la música como Adele, Britney Spears, Katy Perry, Celine Dion, Jennifer Lopez y Cher con una residencia en Las Vegas en noviembre, la cual asegura ha llegado en el momento perfecto de su carrera.

Kylie se prepara para su residencia en Las Vegas que comienza en noviembre (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Venetian Resort Las Vegas)

“¡Va a ser un momento increíble! Es glamour... Un poco de Las Vegas, pero mágico. Siempre pensé que sucedería en algún momento. Creo que si hubiera hecho esto antes en mi carrera, habría sido demasiado pronto. Si lo hubiera hecho mucho más tarde, me arrepentiría de haberlo hecho demasiado tarde”, dijo Kylie Minogue en otra entrevista.

La intérprete de éxitos como All the Lovers, Can’t Get You Outta My Head, Slow o In Your Eyes se presentará entre noviembre próximo y mayo de 2024 en Voltaire dentro de The Venetian Resort, en la Ciudad del Pecado.

Con 55 años de edad y 35 de carrera, Kylie Minogue debutará como 'show girl' en Las Vegas (Cameron Smith/Getty Images)

“Ahora mismo, en mi vida, en mi carrera, parece el punto perfecto, el momento perfecto en el que tengo el repertorio de canciones, tengo la historia, pero tengo el impulso y la ambición para llegar mucho más lejos!”, aseguró.

Con información de Bang Showbiz