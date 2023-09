Brian Austin Green, ex de Megan Fox, se compromete con Sharna Burgess

Brian Austin Green y Sharna Burgess están comprometidos en matrimonio

Sharna Burgess también reveló que no estaban de acuerdo sobre cómo anunciar su feliz noticia, y Brian admitió que había una brecha generacional entre ellos cuando se trata de usar las redes sociales.

“Él estaba totalmente abierto a un anuncio, pero no pudieron llegar a un punto medio”, dijo la bailarina de origen australiano y añadió: “Un día le dije: ‘Simplemente no me encanta que estemos hablando de esto. Preferiría vivir en nuestro compromiso y disfrutarlo en lugar de obsesionarme con cuál es la manera correcta de hacer esto. La forma correcta se presentará cuando sea necesario'”.

Sharna tiene 38 años y Brian tiene 50 (Jon Kopaloff/Getty Images for Fashion Island)

Más tarde, la pareja compartió un video de Noah, Bodhi, Journey y Zane poniendo sus manos sobre la mano de Brian Austin Green, antes de que Sharna Burgess colocara la suya encima, mostrando su anillo de compromiso. Junto al video, ella escribió: “Nuestro capítulo más reciente”.

Con información de Bang Showbiz