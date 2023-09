Katy Perry vende parte de su repertorio musical por 225 millones de dólares

Katy Perry vende sus canciones a Litmus Music

A través de un comunicado, la empresa, ahora propietaria de parte del repertorio de Perry no hizo públicos los detalles económicos de la operación, pero sí informó el acuerdo que incluye las grabaciones originales de cinco discos y sus derechos de publicación.

Katy Perry (Getty Images)

One of the Boys (2008), Teenage Dream (2010), PRISM (2013), Witness (2017) y Smile (2020) son los álbumes de la cantante de 38 años que hoy Litmus Music tiene derecho a explotar. En tanto, Universal Music seguirá siendo el dueño de los másters de los cinco discos.

La venta confirma el rumor que venía creciendo en las últimas semanas dentro de la industria debido a la estrecha relación profesional entre la cantante y Dan McCarroll, ahora cofundador y director creativo de Litmus Music, desde su anterior etapa como presidente de Capitol Records.