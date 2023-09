“Esto es para ustedes, mi gente latinoamericana”: Shakira en los VMA 2023

Shakira dedica su premio a sus fans latinoamericanos

Luego de comenzar en inglés su discurso de agradecimiento al recibir el premio y de agradecer a su equipo y la gente de la industria que ha hecho posible que haya llegado hasta aquí. Así como de mencionar a sus papás y a sus hijos como su principal y más cercano motor y fuente de energía (y sobre todo porque Milan y Sasha la hacen sentir que “mamá puede hacerlo todo”), Shakira habló en español para hacer un llamado y mostrar su gratitud a sus fans de toda la vida.

Shakira recibe el Premio MTV Video Vanguard en los VMA 2023 (Dia Dipasupil/Getty Images)

“Quiero compartir este premio con mis fans que siempre me apoyan, gracias muchísimas por ser mi ejército y ayudarme a pelear todas mis batallas”, comenzó el mensaje a sus seguidores, aún en inglés y, al cambiar a español, agregó: “Esto es para ustedes, mi gente; mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país. Gracias por inspirarme y por inyectarme tanta fuerza y tantas ganas de seguir adelante, los quiero muchísimo”, remató y en el cierre de su discurso, en el que menciona a sus fans latinoamericanos, es difícil no recordar las palabras que Gerard Piqué les dedicó a los mismos, justo en el punto álgido de su tormenta mediática tras su sonada ruptura. Un gesto que fue visto como racista por parte del ex futbolista español y que tanto a Shakira como a sus seguidores les hizo estar más cerca y unidos que nunca.

Al recibir este premio, Shakira suma su nombre a una selecta lista de superestrellas que han sido reconocidas con el MTV Video Vanguard, como Michael Jackson y Madonna.