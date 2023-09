Timothée Chalamet y Kylie Jenner son captados en una cena íntima en el FWNY

La relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner

El sitio de noticias Page Six obtuvo fotografías de Kylie saliendo de la propiedad de la estrella de cine en su lujoso Range Rover.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Instagram)

La pareja ha estado vinculada sentimentalmente desde el de abril. Más tarde, una fuente le dijo a Entertainment Tonight que Jenner y Chalamet mantenían su relación "divertida" e "informal".

Luego, en junio, los rumores se confirmaron después de que se le vio a la estrella de Keeping Up With the Kardashians saliendo de la casa del actor de Bones and All.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Getty Images)

El nuevo romance de Kylie llega inmediatamente después de su separación de Travis Scott, con quien comparte su hija Stormi, de 5 años, y su hijo Aire, de 1. Los fanáticos coincidieron que el rapero recientemente le dio ‘un golpe’ a Chalamet, quien interpreta a Willy Wonka en la próxima película Wonka, en su nuevo álbum, Utopia.

En el tema Meltdown, Scott rapeó sobre "chocolate" y "la fábrica de Willy Wonka" antes de desafiar a una ex pareja anónima a "encontrar otra llama ardiente como yo".