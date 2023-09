Chris Evans se casa con Alba Baptista en una boda íntima

Luego, en febrero, el actor de Capitán América: Civil War hizo oficial su relación en Instagram al publicar una serie de fotografías en honor al Día de San Valentín donde incluyó fotos tomas de la pareja caminando, viajando juntos y pasando el rato con su perro Dodger. Otras instantáneas que Evans publicó en los últimos meses mostraban a los dos recogiendo manzanas, esquiando, viendo la aurora boreal juntos e incluso besándose en el auto.

Chris Evans y su novia Alba Baptista (Instagram/Chris Evans)

¿Quién es Alba Baptista, la esposa de Chris Evans?

Si bien Chris Evans es reconocido por su exitosa carrera como estrella de Marvel, Alba Baptista tiene una historia impresionante. La actriz, cuya mamá es traductora y su papá ingeniero, habla cinco idiomas: portugués, inglés, alemán, francés y español, es conocida por su papel en Mrs. Harris Goes to Paris y ha ganado premios por su trabajo, incluido el European Shooting Star Award en el Festival de Cine de Berlín y un premio a la Mejor Actriz en el Festival Ibérico de Ciné por su papel en el cortometraje Miami.

También fue nombrada una de las 10 estrellas revelaciones de 2020 de IMDb y es conocida por su papel en Warrior Nun de Netflix. En 2018, realizó una gran cantidad de trabajo humanitario en un orfanato en Camboya, centrándose en la educación.

Chris Evans y su novia Alba Baptista (Instagram/Chris Evans)

Si bien Evans y Baptista han sido muy reservados sobre su romance, el actor habló abiertamente sobre su deseo de casarse en noviembre pasado. "Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, formar una familia", le dijo a People en ese momento. “Cuando lees sobre la mayoría de los mejores artistas, ya sean actores, pintores, escritores, la mayoría de ellos [admite] que no fue el trabajo que hicieron [del que están más orgullosos], sino las relaciones, las familias. crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”.

Continuó: “Así que es algo que a lo largo de mis 41 años también suena cierto. Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia, tuve mucho de eso en mi vida, así que no se me ocurre nada mejor para crear eso”.