Taylor Swift ya se fue de México tras concluir las cuatro fechas programadas en la capital de este país. Sin embargo, su primera visita a tierras latinas con The Eras Tour sigue revelando detalles de interés para sus fans.

Cuando la intérprete de Shake It Off llegó, se rumoró que había preferido viajar a Texas para pernoctar y no quedarse en un hotel de la Ciudad de México, pero hoy salen a la luz otras versiones.