Vadhir Derbez revela en canción cómo fue crecer sin su papá Eugenio cerca

“También soy muy empático, no era un resentimiento de decir ‘no puedo verlo a la cara porque…’, no al contrario, porque lo entiendo, y yo ahorita que estoy en este trabajo desde hace muchos años entiendo lo demandante que es”.

Indicó que el mensaje de su canción tiene que ver con lo que quiere que la gente se lleve. “Es como revisitar estas heridas y la manera de llevar la relación, de los padres con los hijos, saberse escuchar de una mejor manera”.

Vadhir y Eugenio Derbez (Victor Chavez/Getty Images for Paramount Pictu)

Frases como: "Aunque me quebraste te perdono" y "ni de rencor, ni de queja, que no sea un reclamo", se incluyen en la canción pero no quiere que se interprete de manera negativa porque tanto su papá como su mamá le dieron grandes herramientas para crecer.

"Mis papás me dieron unas grandes herramientas, ambos son unas personas increíbles. Mi mamá me ha enseñado a confiar en mí, a salir de mi zona de confort. Mi padre, de manera un poco más dura, me enseñó a siempre estar listo, a nunca quedarme conforme con lo que tengo", concluyó Vadhir.