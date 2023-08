Hospitalizan a Liam Payne, ex integrante de One Direction

¿Dónde se iba a presentar Liam Payne en la CDMX?

Hace unos días el cantante inglés había anunciado que se presentaría en el Pepsi Center de la Ciudad de México el 12 de septiembre.

La fecha fue cancelada debido a que Payne fue hospitalizado y aún no se han revelado las nuevas fechas de su gira, pero parece ser que será hasta el próximo año.

Así que los fans mexicanos tendrán que esperar hasta 2024 para cantar junto a él sus éxitos como Get Low, Strip That Down y For You, entre otros.