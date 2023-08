Harry Styles lanza línea de fragancias con temática sexual

Harry Styles está lanzando su propia gama de perfumes con temática sexual. La estrella del pop de 29 años está emulando a Gwyneth Paltrow y a su línea de productos Goop al liberar fragancias que recuerdan los aromas de los momentos íntimos.

Los perfumes, llamados Rivulets, Closeness y Bright Hot, son parte de la marca de estilo de vida de Harry Styles, Pleasing, y el lanzamiento se produce después de que el intérprete de éxitos como As It was contrató al ex diseñador jefe de Paltrow, Shaun Kearney, como director ejecutivo.