Bradley Cooper se siente afortunado después de que sus adicciones casi lo matan

Bradley Cooper se siente muy afortunado de estar vivo después de luchar contra sus adicciones a los veinte años de edad

El actor de 48 años admitió haber luchado contra el abuso de sustancias hace algunos años, pero ha estado sobrio durante casi dos décadas, así lo reveló durante una aparición en Running Wild with Bear Grylls: The Challenge donde además aclarò que sus luchas no fueron provocadas por la fama.